TBMM heyeti Gürcistan'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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TBMM heyeti Gürcistan'da temaslarda bulundu

27.05.2022 17:43
TBMM heyeti Gürcistan'da temaslarda bulundu

Türkiye-Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Halil Etyemez başkanlığındaki heyet, Tiflis'te Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili tarafından kabul edildi.

Türkiye- Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Halil Etyemez başkanlığındaki heyet, Tiflis'te Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili tarafından kabul edildi.

Parlamentodan yapılan açıklamaya göre Papuaşvili, başkent Tiflis'teki Parlamento binasında, Halil Etyemez başkanlığındaki Türkiye-Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi milletvekilleriyle görüştü.

Tarafların, iki ülke arasındaki stratejik iş birliği konularını ele aldıkları kaydedildi.

Türkiye-Gürcistan ikili ve Türkiye-Gürcistan- Azerbaycan üçlü bölgesel işbirliğinin önemini vurgulayan Papuaşvili, ülkesinin toprak bütünlüğü ile egemenliğini desteklediği için Türkiye'ye teşekkür etti.

TBMM heyeti, daha sonra Gürcistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi milletvekillileri ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve Gürcistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Beka Odişaria'nın da katıldığı görüşmede, Türk-Gürcü ilişkilerinin daha da ileriye taşınması konuları ele alındı.

Etyemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gün boyunca Tiflis'te önemli etkinliklere katıldıklarını belirterek, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan İrakli Garibaşvili ve diğer üst düzey yetkililer ile görüştüklerini aktardı.

Görüşmelerde Türkiye ile Gürcistan ilişkilerinin gelişmesi için çaba harcadıklarını belirten Etyemez, Türkiye ile Gürcistan arasında birçok alandaki ilişkiler ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Etyemez, Muratlı – Maradidi'de bir kara gümrük kapısı açılması konusunu da görüştüklerinin bilgisini paylaştı.

Türkiye'den geçiş yapan tırların Gürcistan'da yaşadıkları sorunları ve çözüm yollarını ele aldıklarını aktaran Etyemez, "Gürcistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da ileriye doğru gideceğini görmemiz bakımından son derece memnuniyet verici bir ziyaretimiz oldu." dedi.

Etyemez, Türkiye ile Gürcistan'ın diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 30. yılının kutlandığı bu hafta içinde Tiflis'te bulunmanın çok anlamlı olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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