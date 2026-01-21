TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan'dan Eskişehir'e yatırım açıklaması

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'in ulaşım kapasitesini güçlendirecek önemli bir yatırımın hayata geçirildiğini bildirdi.

Gürcan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe giren 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamında, Eskişehir'in ulaşım kapasitesini güçlendirecek önemli bir yatırımın hayata geçirildiğini kaydetti.

Program çerçevesinde 15 yeni tramvay aracı ve 15 elektrikli otobüsün filoya dahil edileceğini belirten Gürcan, şunları kaydetti:

"Toplam yatırım tutarı 3 milyar 854 milyon liradır. Eskişehir'e verdiği güçlü destek ve şehrin ihtiyaçlarını önceleyen liderliği dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Geçmişte olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın beklentilerini merkeze alan hizmet anlayışıyla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Söz konusu yatırım Eskişehir'e ve hemşehrilerimize hayırlı olsun."