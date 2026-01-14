TBMM Üyesi Karamık, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karamık, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını seçen Karamık, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğraflarını tercih etti.

Sunay Karamık, "Gazze: Açlık" kategorisinde tercihini Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafından yana kullanırken, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesini oyladı.

Karamık, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına önceki yıllarda da katıldığını belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Seçkide her yıl daha iyi fotoğrafların yer aldığını ifade eden Karamık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her sene dünyayı daha da kapsayan, günceli yakalayan, estetiği, tekniği, her şeyiyle kendini aşan fotoğraflar görüyorum. Fotoğrafları çekenlerin Türk muhabirler, fotoğrafçılar olması da hoşuma gidiyor. Fotoğraf sanatçılığını destekleyen, geliştiren ve dünyanın gündemini, güzelliklerini, sorunlarını değerlendiren, kapsayan, farkındalık yaratan bu etkinlikten dolayı herkesi ayrı ayrı kutluyorum. Çok güzel fotoğraflar vardı, çok zorlandım ama doğru seçimler yaptığıma inanıyorum."

TBMM Dilekçe Komisyonunun bir hak arama kurumu olduğuna işaret eden Karamık, "Toplantılarımızın birinde Anadolu Ajansı'nın Filistin'de İsrail zulmünü nasıl ispatladığını, kanıtladığını konuştuk. Bu anlamda da Anadolu Ajansı tarihi bir misyon görevini başarıyla yerine getirdi. Çünkü orada yapılanları Avrupa mahkemelerinde kanıtlamak çok önemliydi. Bunu da biz hem TRT hem de Anadolu Ajansı'yla başardık." ifadesini kullandı.

Oylama 15 Şubat saat 17.00'ye kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat saat 17.00'ye kadar devam edecek.