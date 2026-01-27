Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile Azerbaycan Demir Yolları (ADY) arasında demir yolu sektöründe işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.
Azerbaycan Demir Yollarından yapılan açıklamaya göre, TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt ile ADY Başkanı Rövşen Rüstemov, başkent Bakü'de, iki kurum arasındaki mutabakat zaptına imza attı.
Söz konusu belgeyle taraflar, demir yolu altyapısının geliştirilmesi, trafik ve hareket yönetimi, ortak yenilikçi çözümlerin hayata geçirilmesi, personel eğitimi ile bilgi ve deneyim paylaşımı alanlarında işbirliği yapacak.
TCDD ve ADY Arasında İşbirliği Anlaşması
