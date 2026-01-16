TCMB Enflasyon Beklentisini Açıkladı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcılarının cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisinin yüzde 23,23 olduğunu açıkladı.

TCMB, Ocak 2026 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini açıkladı. Buna göre; katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 23,23 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 23,35 iken, bu anket döneminde yüzde 22,20 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,45 iken, bu anket döneminde yüzde 16,94 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 38,13 iken, bu anket döneminde yüzde 36,43 oldu. Ocak ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 36,50 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi, bu anket döneminde 51,17 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 51,08 TL iken, bu anket döneminde 51,89 TL olarak gerçekleşti. Katılımcıların 2026 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. 2027 yılı büyüme beklentisi, bu anket döneminde yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.