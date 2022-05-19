TCSG Umut Gemisi, Muğla'da öğrenciler için demir aldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Marmaris'te bağlı bulunduğu limanda ziyarete açılan TCSG Umut Gemisi, öğrencilerle Marmaris Körfezi'nde seyir gerçekleştirdi.

Marmaris Cruise Port Limanı'ndaki TCSG Umut Gemisi'ni öğle saatlerinden itibaren ziyaret eden 150 lise öğrencisi ve ailelerine gemi hakkında bilgi verildi.

Marmaris'in çeşitli liselerinden öğrenciler gemideki cihazları inceleme fırsatı buldu. Öğrencilere Sahil Güvenlik Komutanlığının icra ettiği faaliyetler ve görevler hakkında video izletildi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı, öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin bulunduğu gemi Marmaris Körfezi'nde tur attı.

TCSG Umut Gemisi'ne denizde en hızlı botlardan Kaan 19 sınıfı Bot-2 ile birlikte 2 arama kurtarma botu da eşlik etti.

Bu sırada Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği denize düşen birini kurtaran Sahil Güvenlik helikopteri gemiye iniş yaptı ve kazazedeyi gemi personeline teslim etti.

Körfezde gerçekleştirilen kurtarma tatbikatı öğrenciler ve velilerince gurur ve alkışlarla takip edildi. Helikopterin platforma inişi, botların geçişleri ve manevraları heyecanla izlendi.

Geziye katılan Elif Duru Şimşek, Sahil Güvenlik Komutanlığının neler yaptığını yaşayarak görerek öğrendiklerini belirterek, "Gemiyi inceledik. Böyle bir gemide olmaktan çok büyük keyif aldık. Tatbikat ise en heyecanlısıydı. 19 Mayıs herkese kutlu olsun." dedi.