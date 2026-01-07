TDK: 152 Milyon Kelime Araması Yapıldı - Son Dakika
TDK: 152 Milyon Kelime Araması Yapıldı

07.01.2026 20:31
TDK, 2022'de 152 milyon kelime araması yapıldığını ve toplam arama sayısının 1,2 milyarı aştığını açıkladı.

Türk Dil Kurumu (TDK), geçen yıl 152 milyon 365 bin 757 kelime araması yapıldığını ve 2018'den bu yana Türkçe Sözlük'te gerçekleştirilen toplam arama sayısının 1 milyar 239 milyon 89 bin 202'ye ulaştığını bildirdi.

TDK'den yapılan açıklamada, çevrim içi Türkçe Sözlük verilerine göre geçen yıl 152 milyon 365 bin 757 kelime araması yapıldığı belirtildi.

Türkçe Sözlük'te 2018'den bu yana yapılan toplam arama sayısının 1 milyar 239 milyon 89 bin 202'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, geçen yılın verilerinin Türkçenin doğru ve etkili kullanımına ilginin sürdüğünü ve Türkçe Sözlük'ün temel başvuru araçlarından biri olduğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

Yaşayan Türkçenin sözlüğü hazırlanıyor

TDK'nin yaşayan Türkçenin sözlüğünü hazırladığına değinilen açıklamada, "Bu kapsamda bütün bilim dallarıyla ve kültür alanlarıyla ilgili bilgileri, farklı yaş gruplarının dilini ve farklı ortamlardaki konuşma dilini temsil eden, 1 milyar kelimeden oluşan dengeli ve yaşayan Türkçeyi temsil kabiliyeti yüksek bir derlem/korpus üzerinde çalışılmaktadır. Yapay zeka destekli bir sözlük yazılımı aracılığıyla derlem tabanlı, yaşayan Türkçenin sözlüğünün hazırlanmasına başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Mevcut Türkçe Sözlük'ün büyük ölçüde edebiyat dili sözlüğü niteliği taşıdığına işaret edilen açıklamada, yaklaşık 130 bin madde içerdiği, hazırlıkları süren yeni sözlükte ise madde sayısının bunun oldukça üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

Arama eğilimlerinde dikkati çeken kelimeler

Açıklamada, yıl boyunca 100 binin üzerinde aranan kelimeler arasında "lima", "alan", "kara", "ünvan" ve "adam" kelimelerinin öne çıktığı bildirildi.

Bu kelimelerden "lima"nın TDK'nin Türkçe Sözlük'ünde herhangi bir anlamının bulunmamasının, kullanıcıların kelimeye yönelik merakını ve sözlük aramalarındaki dikkati çekici eğilimleri gözler önüne serdiği vurgulandı.

Türkçe Sözlük aramalarındaki artışın, özellikle öğrenciler ve eğitimciler tarafından yoğun olarak kullanılan dijital platformlarla ilişkili olduğu değerlendirilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Bu kapsamda Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilen ders çalışmaları ve kelime öğrenme süreçlerinde Türkçe Sözlük'ün önemli bir başvuru kaynağı olduğu görülmektedir. 2025 boyunca EBA üzerinden 436 bin 587 sözlük araması yapılmış, bunların 318 bin 190'ı sisteme giriş yapmış kullanıcılara aittir. EBA verileri, arama eğilimlerinin büyük ölçüde eğitimle ilişkili kavramlar etrafında yoğunlaştığını ortaya koydu. Buna göre en çok aranan beş kelime veya kelime grubu 'karekod', 'öğrenci belgesi', 'matematik', 'cevap anahtarı' ve 'şube' oldu."

Kaynak: AA

