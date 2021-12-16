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TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Biz, bütün komşularımızla barış içerisinde yaşamayı arzu eden bir siyasi partiyiz" - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Biz, bütün komşularımızla barış içerisinde yaşamayı arzu eden bir siyasi partiyiz"

16.12.2021 19:02

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Biz istiyoruz ki bütün komşularımızla barış, huzur ve güven içerisinde yaşayalım. Bütün komşular, bütün ülkeler birbirlerinin haklarına ve hukuklarına saygı duysunlar.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Biz istiyoruz ki bütün komşularımızla barış, huzur ve güven içerisinde yaşayalım. Bütün komşular, bütün ülkeler birbirlerinin haklarına ve hukuklarına saygı duysunlar." dedi.

Muş Alparslan Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Sarıgül, partisinin il başkanlığı binasını ziyaret etti.

Burada düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıgül, Muş'ta bulunmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

Özellikle mahalli basının yaşadığı sıkıntıları çok iyi bildiğini ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:

"İnşallah TDP iktidara gelecek, mahalli basınımızın olanaklarının, imkanlarının daha da artması için elimizden gelen bütün çalışmaları yapacağız. TDP, emeğin hiçe sayılmasına karşı çıkan, hakkını arayanın yanında olan bir partidir. Bu anlayışla doktorlarımız ve sağlık emekçilerinin hak arama mücadelesini desteklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, bütün sağlık çalışanlarımız salgın sürecinde müthiş bir çalışma yaptılar. Salgın sürecinde 24 saat evlerine gitmediler. O zor günlerde bütün yurttaşlarımıza destek verdiler. Şu anda TDP olarak sağlık çalışanları arasında ayrıcalık yapılmasını doğru bulmuyoruz. Enerjide yerli kaynakları kullanacağız. Güneş ve rüzgar enerjisine son derece büyük önem vereceğiz. Köylerimizi yeni baştan canlandıracağız. Tarımda aile işletmecilikleri kuracağız."

"Biz, bütün komşularımızla barış içerisinde yaşamayı arzu eden bir siyasi partiyiz." diyen Sarıgül, şöyle konuştu:

"Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin düzelmesi, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin güçlenmesi, özellikle Ermenistan sınır kapısının açılması, Ermenistan, Türkiye arasındaki uçuşların başlaması ve bu konuda da Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasında yapılan diplomatik görüşmeleri TDP olarak son derece olumlu karşılıyoruz. Biz istiyoruz ki bütün komşularımızla barış, huzur ve güven içerisinde yaşayalım. Bütün komşular, bütün ülkeler birbirlerinin haklarına ve hukuklarına saygı duysunlar."

TDP İl Başkanı Tuncer Yıldırım da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Sarıgül, beraberindeki heyetle Muş Ticaret ve Sanayi Odası ile Muş Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti. Sarıgül, daha sonra esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

İl Başkanı Yıldırım'ın Karakuyu köyündeki evini ziyaret eden Sarıgül, daha sonra kara yolu ile Diyarbakır'a hareket etti.

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, bütün komşularımızla barış içerisinde yaşamayı arzu eden bir siyasi partiyiz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, bütün komşularımızla barış içerisinde yaşamayı arzu eden bir siyasi partiyiz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, bütün komşularımızla barış içerisinde yaşamayı arzu eden bir siyasi partiyiz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, bütün komşularımızla barış içerisinde yaşamayı arzu eden bir siyasi partiyiz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, bütün komşularımızla barış içerisinde yaşamayı arzu eden bir siyasi partiyiz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, bütün komşularımızla barış içerisinde yaşamayı arzu eden bir siyasi partiyiz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, bütün komşularımızla barış içerisinde yaşamayı arzu eden bir siyasi partiyiz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, bütün komşularımızla barış içerisinde yaşamayı arzu eden bir siyasi partiyiz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, bütün komşularımızla barış içerisinde yaşamayı arzu eden bir siyasi partiyiz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, bütün komşularımızla barış içerisinde yaşamayı arzu eden bir siyasi partiyiz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, bütün komşularımızla barış içerisinde yaşamayı arzu eden bir siyasi partiyiz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, bütün komşularımızla barış içerisinde yaşamayı arzu eden bir siyasi partiyiz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, bütün komşularımızla barış içerisinde yaşamayı arzu eden bir siyasi partiyiz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, bütün komşularımızla barış içerisinde yaşamayı arzu eden bir siyasi partiyiz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, bütün komşularımızla barış içerisinde yaşamayı arzu eden bir siyasi partiyiz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, bütün komşularımızla barış içerisinde yaşamayı arzu eden bir siyasi partiyiz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, bütün komşularımızla barış içerisinde yaşamayı arzu eden bir siyasi partiyiz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, bütün komşularımızla barış içerisinde yaşamayı arzu eden bir siyasi partiyiz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, bütün komşularımızla barış içerisinde yaşamayı arzu eden bir siyasi partiyiz

Türkiye Değişim Partisi, Ermenistan, Türkiye, Muş, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Biz, bütün komşularımızla barış içerisinde yaşamayı arzu eden bir siyasi partiyiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Biz, bütün komşularımızla barış içerisinde yaşamayı arzu eden bir siyasi partiyiz" - Son Dakika
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