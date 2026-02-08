Tebbene'de Bina Çöktü - Son Dakika
Tebbene'de Bina Çöktü

08.02.2026 18:43
Trablusşam'da eski bir bina çöktü, 3 kişi kurtarıldı, rehine sayısı henüz bilinmiyor.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentine bağlı Tebbene Mahallesi'nde eski bir binanın çöktüğü bildirildi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, kentin kuzeyindeki Tebbene Mahallesi'nde eski bir bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

5 katlı olduğu belirtilen binanın çökmesinin ardından olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan kişilerden 3'ünün kurtarıldığı belirtildi.

Binada olay sırasında kaç kişinin bulunduğuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Trablusşam'a bağlı Kubba bölgesinde 24 Ocak'ta da 5 katlı bir bina çökmüş, enkaz altında kalan 4 kişi sağ kurtarılırken 1 kişi ise hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

