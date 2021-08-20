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TED Çorlu Koleji törenle açıldı - Son Dakika

TED Çorlu Koleji törenle açıldı

20.08.2021 14:14
TED Çorlu Koleji törenle açıldı, System.String[]

Türk Eğitim Derneği (TED) Çorlu Koleji, törenle hizmete girdi.

Türk Eğitim Derneği (TED) Çorlu Koleji, törenle hizmete girdi.

Hatip Mahallesi Yeni Bosna Caddesi'nde açılan kolej binasının çok amaçlı salonunda düzenlenen törende bir konuşma yapan Vali Aziz Yıldırım, pandemi nedeniyle yüz yüze eğiteme ara verilmesiyle, öğrencileri özlediklerini söyledi.

Yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacak olmasının kendilerini de mutlu ettiğini belirten Yıldırım, "Öğretmen ve öğrencilerimizi okullarımızda, laboratuvarlarda bekliyoruz. Toplumsal barışın, refahın ve gelişmişliğin kaynağı eğitimdir. Vatandaşlarına iyi eğitim veren ülkeler, huzurlu ve müreffeh oluyorlar. Bilgili, donanımlı ve iyi yetişmiş nesiller, ülkelerin en önemli cevheridir." dedi.

Yıldırım, TED Kolejinin bölge için önemli bir değer yarattığını ifade ederek, "TED Koleji'nde öğrencilerimizin sosyal ve kültürel faaliyetler yapacağı alanların bulunması, en az bir yabancı dili ana dilleri gibi konuşarak bu seviyede eğitim ve öğretimlerini devam ettirmesi, sanat ve spor faaliyetleri için geniş imkanların sağlanması, öğrencilerimizin her alandaki gelişimi açısından oldukça önemlidir." diye konuştu.

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise kurumlarının önemli misyon yüklendiğini ifade etti.

Türkiye'nin her yerine okullar yapmaya devam ettiklerini anlatan Pehlivanoğlu, şöyle devam etti:

"İmkanı olmayan çocuklara imkan sağlıyoruz. Çünkü sokakta simit satan çocuğun gözündeki pırıltı, benim evladımın gözündeki pırıltıyla adaletli bir yakınlıkta olmazsa, bu güzel vatanda yaşayamayız. Burslu öğrencilerimize, yılda yaklaşık 15 milyon liralık bir bütçeyle hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu çocuklarımızın en az yüzde 40'ı tıp, yüzde 35-40'ı da mühendisliği kazanıyorlar ve dünyanın her yerine gidiyorlar. Biz Türk Eğitim Derneği olarak, bu ülkenin sınav baronlarıyla uzun yıllardır mücadele ediyoruz."

Pehlivanoğlu, dershanelerle ilgili kampanyalar düzenlediklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kimse dershaneleri ağzına alamazken, biz dershanelerle ilgili bu ülkede kampanyalar yaptık. Çünkü esas olan okuldur, esas olan okulu kıymetli ve değerli etmezseniz okulu baş tacı etmezseniz, okulu disiplinli yönetmezseniz, ülkenin geleceğinden bahsedemezsiniz. Aramızda veli olan arkadaşlarımız da var, ben de bir veliyim. İşimiz kolay değil. Bugüne kadar çocuğumuzu sağlık konusunda korumaya çalıştık. Sağlık Bakanımız da Milli Eğitim Bakanımız da söyledi, aslında okul sokaktan daha güvenli. Okula giden çocukların bulaştırıcılığı sokağa göre daha azdır."

Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar da katıldı.

TED Çorlu Koleji törenle açıldı
TED Çorlu Koleji törenle açıldı
TED Çorlu Koleji törenle açıldı
TED Çorlu Koleji törenle açıldı

Türk Eğitim Derneği, Öğretmen, Eylül, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TED Çorlu Koleji törenle açıldı - Son Dakika


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