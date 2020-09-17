Tedavi edilen sokak köpeğinin ilk gün ve şimdiki hali görenleri şaşkına uğrattı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bitkin halde bulunan ve hayırsever vatandaşların sahip çıktığı sokak köpeğinin ilk günü ile tedaviden sonrası durumu görenleri şaşırttı.

Şuhut ilçe merkezinde bakımsız ve bitkin bir şekilde bulunan sokak hayvanına ilçedeki esnaf sahip çıktı. Eczacı Barbaros Kılınçkaya, bakımsız ve bitkin bir halde gördüğü sokak hayvanını bu durumdan kurtarmak için acil bir şekilde veteriner hekimler Oğuzhan Yılmaz ile Tahsin Dalkılıç'tan yardım talep etti. Köpeği veteriner hekimliğine götüren Yılmaz ve Dalkılıç 2.5 aylık bir sürede tedavisini yaparak kısa sürede iyileştirdi. Sokak hayvanının ilk günkü ve şimdiki hali ise görenleri adeta şaşkınlığa uğratırken, duyarlılık gösteren esnaf büyük takdir topladı. - AFYONKARAHİSAR