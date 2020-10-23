Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 2 şahin, kartal ve kerkenez doğaya bırakıldı - Son Dakika

Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 2 şahin, kartal ve kerkenez doğaya bırakıldı

23.10.2020 10:20

Şırnak'ta yaralı bulunan 2 şahin ile kartal ve kerkenez, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Şırnak'ta yaralı bulunan 2 şahin ile kartal ve kerkenez, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Kentte vatandaşların yaklaşık 4 ay önce arazide yaralı bulduğu, ardından Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen 2 şahin ile kartal ve kerkenezin tedavisi tamamlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen 4 kuş, Şırnak- Siirt kara yolunun 10. kilometresinde doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, kuşların 4 aylık tedavinin ardından uçma seviyesine geldiğini söyledi.

Kuşları tekrar kendi yaşam alanlarına bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kalay, "Vatandaşlarımızdan arazide gördükleri bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını imkanları varsa bize ulaştırmalarını, yoksa telefonla bildirmelerini istiyoruz. Bu tür yaban hayvanlarının doğaya geri kazandırılması çok önemli." diye konuştu.

Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 2 şahin, kartal ve kerkenez doğaya bırakıldı
Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 2 şahin, kartal ve kerkenez doğaya bırakıldı
Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 2 şahin, kartal ve kerkenez doğaya bırakıldı
Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 2 şahin, kartal ve kerkenez doğaya bırakıldı

Rehabilitasyon, Şırnak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 2 şahin, kartal ve kerkenez doğaya bırakıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kurye, döverek bayılttıkları şahsın başını motorla ezmeye çalıştı Hazer Amani ile boşanacağı konuşulan Sıla, gizemli bir erkekle görüntülendi Abdurrahim Albayrak'ın istifa kararı aldığı, erken seçim şartıyla vazgeçtiği ortaya çıktı Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Doğum yapan köpek, fıstık yeşili yavru dünyaya getirdi İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi
Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:44
Mesut Özil'in MLS ekiplerinden DC United'a transfer olacağı iddia edildi Mesut Özil'in MLS ekiplerinden DC United'a transfer olacağı iddia edildi         
10:27
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı         
09:48
Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar         
09:41
Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:28
Çağla Şıkel'e korkunç tehdit: Seni ve çocuklarını öldüreceğim Çağla Şıkel'e korkunç tehdit: Seni ve çocuklarını öldüreceğim         
08:41
Masumlar Apartmanı'nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın itirafı İnci'yi şoke etti Masumlar Apartmanı'nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın itirafı İnci'yi şoke etti         
08:12
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
23:04
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı         
19:52
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar         
16:14
Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!         
15:39
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 11:04:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 2 şahin, kartal ve kerkenez doğaya bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei