Tedesco İtalya Hayalini Paylaştı

13.01.2026 14:16
Fenerbahçe’nin teknik direktörü Tedesco, gelecekte İtalya'da da çalışabileceğini belirtti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, şu anda sarı-lacivertlilerin başında olmaktan mutlu olduğunu ancak ileride İtalya'da da bir takım çalıştırabileceğini belirtti.

Tedesco, İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Fenerbahçe kariyeri, sarı-lacivertli takımın son durumu ve İtalya'ya olası transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın ünlü otomotiv markası Mercedes'te mühendis iken bugün, Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun ardından Fenerbahçe'nin başındaki isim olarak tanıtılan 40 yaşındaki genç teknik adam, kendisini "sakin biri olarak" tanımlarken, "Bu olumlu bir şey. İşimde stresli durumlara alışkınım, önemli olana odaklanırım ve bahaneler üretmeyen bir insanım. Tek kusurum; kendimden çok fazla şey bekliyorum ve başarıların tadını yeterince çıkaramıyorum." dedi.

Tedesco, kariyerinde İtalya'da bir takım çalıştırıp çalıştırmayacağı şeklinde soruya, "Şu anda Fenerbahçe'de gayet iyiyim ama gelecekte İtalya'da teknik direktörlük yapacağımdan eminim. Birçok kişi bana 'Domenico, ne yapmaya gidiyorsun ki?' diyor ama İtalyan futbolu içimde." yanıtını verdi.

Genç teknik adam, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lazio takımından transfer ettikleri ve Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa Finali'ndeki ilk maçında gol de atan Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yle ilgili, "Bence o doğru bir adam. Bakışlarından zeki olduğu belli. Antrenmanın seviyesi ve taktik üzerine sorular sordu. Bunu neredeyse hiç kimse yapmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Adı Fenerbahçe ile anılan Fransız orta saha oyuncusu Christopher Nkunku'nun sarı-lacivertli takıma transfer olup olmayacağı hakkında ise Tedesco, "Söylentileri anlıyorum çünkü Christopher'a çok saygı duyuyorum. Onunla beraber 2022'de Leipzig'de Almanya Kupası'nı, Leipzig'in ilk kupasını kazandık. Ancak Ocak transfer dönemi farklıdır. Kimi transfer edeceğinize sadece siz karar veremezseniz. Çünkü tamamen size bağlı değil. Christopher'in, şu anda Türkiye'ye gelmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Milan Skriniar'ın yeniden İtalya'da bir takıma transfer olma ihtimali de sorulan Tedesco, şu yanıtı verdi:

"Böyle bir şey konuşulmuyor. Onu bırakmıyorum. Milan Skriniar, hem saha içinde hem saha dışında çok önemli. İyi bir insan, harika bir adam, her zaman oynamak istiyor ve ben de onunla aynı fikirdeyim. Burada çok fazla güçlü oyuncu var: Ederson, savunmanın önünde Alvarez, Asensio, daha 24 yaşında olan ve bence şimdiden çok iyi olan Oosterwolde."

"(İtalya Milli Takım Teknik Direktörlüğü) Düşünülen teknik direktörler arasında olmak büyük bir onurdu ama…"

İtalya'nın Calabria (Kalabriya) Bölgesi'nde doğduğunu ve burada küçükken asfalt üzerinde yaptıkları futbol turnuvalarını hatırladığını, hatta bugün İtalya Milli Takımı oyuncusu olan Domenico Berardi'nin de kendileriyle o turnuvalarda oynadığını dile getiren Tedesco, "Benden 9 yaş küçük, küçük bir çocuktu ama çok iyiydi, sahada zehir gibiydi." dedi.

Luciano Spalletti'nin İtalya Milli Takım teknik direktörlüğünden (Haziran 2025) ayrılmasından sonra adının, 'Gök-mavililer'in yeni teknik direktör adayları arasında geçtiği hatırlatılması üzerine de Tedesco, "Evet, benimle ilgilenmelerine çok sevindim. Düşünülen teknik direktörler arasında olmak büyük bir onurdu ama (Gennaro) Gattuso'yu bulmalarına memnun oldum. Onu futbolcuyken de çok severdim ve mükemmel bir teknik direktör: yoğunluğu, zihniyeti, profesyonelliği var. Hem sonra ikimiz de Calabria'lıyız." yorumunu yaptı.

Kariyerindeki en zorlandığı "an"

Tedesco, kariyerindeki en zor anın Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'ten ayrıldığı dönem olduğunu belirterek, "Benim için duygusal bir meseleydi. Taraftarlarla çok yakın bir ilişkimiz vardı." dedi.

Memleketi Bocchigliero'ya yaklaşık 8 yıldır gitmediğini, ailesinin Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşadığını aktaran Tedesco, şunları kaydetti:

"Ama İtalya her zaman benim evim. Futboluna ve müziğine bağlıyız. Serie A'yı izliyorum. Arkadaşlarım var. (Milan Teknik Direktörü Massimiliano) Allegri ile mesajlaşıyorum ki o bana, bütün kapıları açtı. Bence bugün bir teknik direktör için en önemli şey; insan insana iletişimdir. O her şeyi anlıyor."

Kaynak: AA

