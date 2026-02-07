Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama

AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince mali suçların önlenmesine yönelik tefecilik suçundan gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Polis, Afyonkarahisar'daki 4 şüpheli ile Denizli'deki şüphelinin ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramada ekipler, 13 pos cihazı, 14 milyon 950 bin değerinde 24 çek ve senet, 27 araç satış sözleşmesi, 20 tahsilat makbuzu, tapu evrakı ve ipotek belgesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden İ.G., O.G. ve M.G. tutuklandı.