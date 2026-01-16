Tefecilik Operasyonunda 35 Tutuklama - Son Dakika
Tefecilik Operasyonunda 35 Tutuklama

Tefecilik Operasyonunda 35 Tutuklama
16.01.2026 17:49
Nevşehir ve İstanbul'da tefecilik yapan 70 kişiden 35'i tutuklandı, toplam borç 215 milyon TL.

Nevşehir ve İstanbul'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 70 kişiden 35'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen 8 aylık çalışma kapsamında tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda Nevşehir genelinde nakit para ihtiyacı bulunan 195 kişinin kısa vadelerde ortalama aylık yüzde 50 oranında yüksek faizle borçlandırılarak mağdur edildiği tespit edildi. Borçlarını ödeyemeyen mağdurların ise icra gibi yasal yollar dışında tehdit, baskı ve zorla senet imzalatma yöntemleriyle borçlarını yüksek faiziyle birlikte ödemeye zorlandıkları belirlendi. Tefeciliğe konu toplam borç miktarının 215 milyon TL olduğu öğrenildi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve tefecilik' suçlarına yönelik olarak Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Nevşehir ve İstanbul'da 70 şüpheliye ait 104 adrese 151 ekip ve 601 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 70 şüpheliden 35'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla ve 30 kişi de savcılıktan serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İstanbul, Nevşehir, 3-sayfa, Ekonomi, Finans, Suç, Son Dakika

