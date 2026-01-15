Tefecilik Operasyonunda 4 Tutuklama - Son Dakika
Tefecilik Operasyonunda 4 Tutuklama

15.01.2026 00:29
Mersin ve Diyarbakır'da tefecilikle ilgili operasyon: 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

MERSİN ve Diyarbakır'da düzenlenen 117 milyon TL'lik tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, tefecilik yoluyla haksız maddi menfaat temin eden şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Diyarbakır'da 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 117 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet kurusıkı tabanca, 168 adet fişek, 2 klasör araç satış sözleşmesi ve adi sözleşmeler, 45 adet tapu senedi aslı ve fotokopisi ile 16 adet farklı bankalara ait çeşitli tutarlarda düzenlenmiş çek yaprağı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 4'ü çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

