TEFOD Başkanı Oylamada AA Fotoğraflarını Seçti

25.01.2026 10:22
Üzmezoğlu, AA'nın 2025 yılına ait fotoğraflarını değerlendirdi, anlamlı kareleri tercih etti.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği (TEFOD) Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Üzmezoğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de Açlıkla Mücadele Eden Filistinlilere Yemek Dağıtıldı" fotoğrafını seçen Üzmezoğlu, "Portre"de Gerald Anderson'un "Yüz Aynası" karesini seçti.

"Haber"de Burak Akbulut'un "Alaz Atlı", "Spor"da Tayfun Coşkun'un "İnecek Var", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin Sonu" karesini tercih eden Üzmezoğlu, "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay Sefası" fotoğrafına oy verdi.

Üzmezoğlu, fotoğrafların hepsinin birbirinden anlamlı ve etkileyici olduğunu belirterek, AA foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

