Teğmenlere Destek: Atatürk'ün Emaneti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Teğmenlere Destek: Atatürk'ün Emaneti

Kemalist Aydınlanma Derneği, teğmenlerin disiplin soruşturmasıyla cezalandırılmalarını kınadı.

20.11.2024 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Kemalist Aydınlanma Derneği, "Atatürk'ün askeri olmanın onurunu ulusumuza da yaşatan genç teğmenlerimizin bir disiplin soruşturması ile cezalandırılmaları asla kabul edilemez. Genç Teğmenler Atatürk'ün onlara verdiği görevin sorumluluğunu yerine getirmekte ve ettikleri yeminle bunu kanıtlamaktadırlar. Atatürk'ün askerleri, ulusumuza Atatürk'ün emanetidir. Türk ulusu onlara onurla sahip çıkacaktır" açıklamasını yaptı.

Kemalist Aydınlanma Derneği, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreni sırasında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek kılıçla yemin eden teğmenlerin ihraçlarının istenmesine tepki gösterdi. Dernek tarafından "Teğmenlerimiz Atatürk'ün emanetidir" başlığıyla yapılan açıklama, şöyle:

"Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine sahip çıkmak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öncelikli Anayasal görevidir. Atatürk'ün askeri olmanın onurunu ulusumuza da yaşatan genç teğmenlerimizin bir disiplin soruşturması ile cezalandırılmaları asla kabul edilemez. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde cezalandırılması gerekenler, Atatürk'ün askeri olmayı reddedenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle; 'Ordumuz, Türk topraklarının ve Türkiye idealini tahakkuk ettirmek için sarf etmekte olduğumuz sistemli çalışmaların yenilmesi imkansız teminatıdır. Ordunun ruhu subaylardadır. Millet, bağımsızlığının muhafazasından ibaret olan hayati gayesinin teminini, ordunun ruhu olan subaylardan bekler. İşte subayların yüce olan vazifesi budur. Milletin bağımsızlığı ihlal edilirse bunun vebali subaylara ait olacaktır. Orduyu imha etmek için mutlaka subayı mahvetmek, aşağılamak lazımdır. Şahsi ve hususi hayatları itibariyle  subaylar, fedakar sınıfların en önünde bulunmak mecburiyetindedirler.' Atatürk'ün, Cumhuriyet'in 15. yılında, hasta yatağında Türk Ordusu'na ve subaylarına hitaben yazdığı son Nutku ise bir vasiyet özelliği taşımaktadır. 'Memleketini en buhranlı ve müşkül anlarında zulümden, felaket ve musibetlerden ve düşman istilasından nasıl korumuş ve kurtarmış isen Cumhuriyet'in bugünkü en feyizli devrinde de vazifeni aynı bağlılıkla yapacağına hiç şüphem yoktur.' Genç Teğmenler Atatürk'ün onlara verdiği görevin sorumluluğunu yerine getirmekte ve ettikleri yeminle bunu kanıtlamaktadırlar. Atatürk'ün askerleri, ulusumuza Atatürk'ün emanetidir. Türk ulusu onlara onurla sahip çıkacaktır."

Kaynak: ANKA

Kara Harp Okulu, Politika, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teğmenlere Destek: Atatürk'ün Emaneti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Putin’in nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülkeler açıklandı Putin'in nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülkeler açıklandı
15:43 Bağrışmaları salonu inletti Bakan Yerlikaya ve CHP’li Ali Mahir arasında sert tartışma Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:06 Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün Hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Hemşireden kan donduran sözler
01:25 A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu
00:41 Karadağ’a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi’ne yükselme şansını play-offa bıraktı Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı
00:28 Ankara’daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş’tan dikkat çeken karar Ankara'daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken karar
23:53 Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var
23:37 Netanyahu Gazze’den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak Netanyahu Gazze'den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak
23:30 Okan Buruk, Icardi’yi yıkan olayla ilgili sessizliğini bozdu Okan Buruk, Icardi'yi yıkan olayla ilgili sessizliğini bozdu
23:23 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler
23:10 Okan Buruk, Osimhen transferinin nasıl gerçekleştiğini canlı yayında açıkladı Okan Buruk, Osimhen transferinin nasıl gerçekleştiğini canlı yayında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 17:16:06. #1.11#
SON DAKİKA: Teğmenlere Destek: Atatürk'ün Emaneti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.