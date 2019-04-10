Son Dakika Haberleri: Tehlike Saçan Metruk Ev Yıkıldı

Tehlike Saçan Metruk Ev Yıkıldı

1 saat önce

Tehlike saçan metruk ev yıkıldı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vatandaşların tehlike saçtığını belirterek yıkılmasını istediği metruk ev belediye tarafından yakıldı.

Tehlike saçan metruk ev yıkıldı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vatandaşların tehlike saçtığını belirterek yıkılmasını istediği metruk ev belediye tarafından yakıldı. Hacıevhat Mahallesi Gerçem Sokak ile Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde bulunan kullanılmayan 2 katlı metruk ev vatandaşların tepkisini çekiyordu. Mahalle sakinleri, binanın tehlike saçtığını ifade etmiş ve yetkili makamlarca yıkılmasını istemişti. Günler sonra harekete geçen Malkara Belediyesi ekipleri, metruk binayı yıkıp, çevresinde temizlik çalışması yaptı. Belediyenin çalışmasını takdirle karşılayan mahalle sakinleri, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'a teşekkür etti. Halk, yıkılan bölgenin park veya yeşil alan yapılmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:56 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Malkara, Politika
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