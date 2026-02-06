TEI'den Depremzedelere Zeka Atölyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

TEI'den Depremzedelere Zeka Atölyesi

TEI\'den Depremzedelere Zeka Atölyesi
06.02.2026 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEI, Adıyaman'da 100. Yıl İlkokulu'nda Zeka Atölyesi açarak depremzedelerin eğitimine destek oldu.

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde Adıyaman'da bulunan 100. Yıl İlkokulu'nda Zeka Atölyesi açarak, bölgedeki yüzlerce çocuğun eğitimine katkı sağladı.

Tüm Türkiye'yi derinden yaralayan ve 11 şehrin etkilendiği asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümünde TEI, felaketin ilk gününden itibaren gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, Adıyaman konteyner kent bölgesindeki 100. Yıl İlkokulu'na Zeka Atölyesi'ni açtı. Deprem bölgesinde TEI tarafından kullanıma sunulan 3'üncü Zeka Atölyesi olan 100. Yıl İlkokulu Zeka Atölyesi'nde, çocukların gelişimine katkıda bulunacak eğitici zeka oyunlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen kitaplardan oluşan bir kütüphane bulunuyor. 100. Yıl İlkokulu Zeka Atölyesi ile birlikte gelenekselleşen bir sosyal sorumluluk projesi olan TEI Zeka Atölyeleri'nin sayıları 16'ya ulaşmış oldu.

Asrın felaketinin ilk gününden itibaren deprem bölgesine yardımlarını sürdüren TEI, temel ihtiyaç yardımlarının ve ekipleriyle arama kurtarma faaliyetlerine sağladığı desteğin yanı sıra 2024 yılında Hatay'da, 2025 yılında ise Kahramanmaraş'ta kurduğu zeka atölyeleriyle bölgedeki çocukların eğitim hayatına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Havacılık, Adıyaman, Yerel, TEI, Son Dakika

Son Dakika Yerel TEI'den Depremzedelere Zeka Atölyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aziz İhsan Aktaş“ davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi "Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
5-1’lik maça Burak Yılmaz’ın verdiği tepki damga vurdu 5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Abdullah Avcı’nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim Abdullah Avcı'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim

13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 13:26:38. #7.11#
SON DAKİKA: TEI'den Depremzedelere Zeka Atölyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.