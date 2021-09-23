TEİS'ten vatandaşlara sahte ilaçlara karşı uyarı - Son Dakika

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaçların eczanelerden temin edilmesi gerektiğini belirterek, "Eczanelerimizdeki ilaçlar İlaç Takip Sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığının takip ve kontrolü altındadır." ifadesini kullandı.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da piyasa değeri 7,5 milyon liralık sahte ilaç ele geçirildiği haberlerini hatırlatarak, sahte ilaç pazarının yüksek kar getirmesi ve tüketicinin kolaylıkla bu ürünlerin orijinal olduğuna inandırılmasının sahte ürün ticareti yapanlar için ortamı cazip hale getirdiğini anlattı.

Bu ilaçların merdiven altında üretilip satılabildiğini, internet ve benzeri platformlarda özendirici reklamları yapılarak halka sunulduğunu ifade eden Saydan, kaynağı, üreticisi, saklama şartları bilinmeyen, gerekli inceleme ve analizleri yapılmamış ürünlerin satılmasının halk sağlığı açısından büyük riskler taşıdığına işaret etti.

Saydan, Türkiye'de sahte ilaçların başında zayıflama ve afrodizyak etkili ilaçlar ile saç ürünleri ve hormonların geldiğini kaydetti.

Sahte ilaçların, etkisizlik, eksik tedavi, beklenmeyen yan etkilere, zehirlenmelere ve hatta ölümlere neden olabildiğine dikkati çeken Saydan, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız ilaçlarını kesinlikle eczanelerden temin etmeliler. Eczanelerimizdeki ilaçlar İlaç Takip Sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığının takip ve kontrolü altındadır. Eczanelerimizdeki her bir ilacın üstünde karekodu bulunmaktadır. Vatandaşlar eczanelerimizden aldıkları ilaçların karekodlarını akıllı cep telefonları ile kontrol edebilmektedir. Dolayısıyla eczanelerden sahte ilaç alınması söz konusu olmadığı için vatandaşlarımız ilaç temin ederken sağlıklarını riske atacak yollardan uzak durmalıdır. Halk sağlığına ciddi tehdit oluşturan eczane dışında ilaç satışına izin verilmemeli ve bu konuda ağır yaptırımlar uygulanmalıdır."