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Tek bir noktaya vurgu yapan Montella'dan Letonya maçı öncesi net uyarı - Son Dakika

Tek bir noktaya vurgu yapan Montella'dan Letonya maçı öncesi net uyarı

Son Güncelleme: 15.10.2023 22:03

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Letonya maçı önces yaptığı açıklamada, ''Sabırlı olmalıyız. Eski futbolcu olarak deneyimlerime göre konuşuyorum, bazen maçları 70. dakikaya kadar, bazen de 70. dakikadan sonra bitirebilirsiniz. Daha erken de olabilir. Herkesin gönlü rahat olsun'' ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Letonya maçı öncesi açıklama yaptı.

"İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALMAK İSTİYORUZ"

Başarılı teknik adam yaptığı açıklamada, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Taraftarın coşkusunu gördük. Sıkıntı yaşarsak, bizi destekleyeceklerdir. Bu maç tehlikeli gibi duruyor. Ama biz istediğimiz sonucu almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SABIRLI OLMALIYIZ"

EURO 2024 için konuşan Montella, "Bu akşam iyi bir oyunla istediğimiz sonucu almak niyetim. Sabırlı olmalıyız. Eski futbolcu olarak deneyimlerime göre konuşuyorum, bazen maçları 70. dakikaya kadar, bazen de 70. dakikadan sonra bitirebilirsiniz. Daha erken de olabilir. Herkesin gönlü rahat olsun" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Tek bir noktaya vurgu yapan Montella'dan Letonya maçı öncesi net uyarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tek bir noktaya vurgu yapan Montella'dan Letonya maçı öncesi net uyarı - Son Dakika
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