Tekin'den Özel'e Tepki

11.02.2026 12:48
Milli Eğitim Bakanı Tekin, CHP Başkanı Özel'in açıklamalarını eleştirerek özür dilemesini istedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a gönderdiği mesajlar ve bu konudaki açıklamalarına ilişkin, "Yaptığı açıklamanın tasvip edilecek hiçbir yanı yok. Özür dilemesi gerekirken çıktı bir de 'özrü kabahatinden büyük' kabilinden sahip çıktı. Ben yadırgıyorum." dedi.

Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'a gönderdiği mesajlar ve bu konudaki açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Tekin, siyasi partilerin Anayasa'ya göre demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmezi olduğunu hatırlattı.

Demokrasi, temel hak ve hürriyet konularında çocuklara "rol modeli" olmada dikkatli olunması gerektiğini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Özrü kabahatinden büyük açıklamalarla çocuklarımızın bu anlamdaki değer yargılarına, çocuklara rol model olma özelinde dikkat etmeleri lazım. Yaptığı açıklamanın tasvip edilecek hiçbir yanı yok. Özür dilemesi gerekirken çıktı bir de 'özrü kabahatinden büyük' kabilinden sahip çıktı. Ben yadırgıyorum. Demokrasi, insan hakları, hukuk devleti açısından kabul edilebilir bir şey değil. Çocuklarımıza bir taraftan dijital mecralardaki olumsuz şeyleri örnek almamaları gerektiğini söylüyoruz ama ekrandan çıkıyor birisi hem küfrediyor sonra da yaptığı küfürleri savunuyor. Biraz daha özenli bir dil kullanmak lazım."

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir gazetecinin ABD'den F-35 savaş uçağı tedariki konusunda bir ilerleme olup olmadığına yönelik sorusuna, "Hayır, henüz bir gelişme yok. Olunca açıklıyoruz." yanıtını verdi.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, AK Parti TBMM Grup Toplantı Salonu'na geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Akgün'ün yanına gelerek, "Başkanımızın üçüncü dönemi. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Türk kadınlarının öncülerinden, gerçekten çok çalışkan, başarılı, bütün topluma hizmet eden, kadın kooperatiflerinin öncü kurucularından. Çalışmaları her zaman başka belediyelerimize de örnek olmakta. Her zaman yanındayız." değerlendirmelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bazı bakanlar da Akgün ile sohbet etti.

Kaynak: AA

