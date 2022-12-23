Büyük yankı uyandıran 'sahte doktor' olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ayşe Özkiraz ile ilgili Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamede, Özkiraz hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'Yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.
Cezaevinde bulunan Özkiraz, cezaevi yönetiminden üniversite sınavlarına hazırlık için çeşitli kitaplar ve soru bankası kitapçığı talebinde bulundu. Ailesine de mektup yazan Özkiraz gerçekten tıp fakültesini kazanmak istediğini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Ameliyata bile girdiği ortaya çıkan sahte doktor Ayşe Özkiraz, cezaevine girer girmez tıp kitabı isteyerek sınava hazırlanmak istediğini söyledi - Son Dakika