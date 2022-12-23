Ameliyata bile girdiği ortaya çıkan sahte doktor Ayşe Özkiraz, cezaevine girer girmez tıp kitabı isteyerek sınava hazırlanmak istediğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Ameliyata bile girdiği ortaya çıkan sahte doktor Ayşe Özkiraz, cezaevine girer girmez tıp kitabı isteyerek sınava hazırlanmak istediğini söyledi

23.12.2022 10:17

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte diplomayla ameliyatlara dahi girdiği ortaya çıkan sahte doktor Ayşe Özkiraz, yalanının ortaya çıkmasının ardından tutuklandı. Cezaevine gönderilen Özkiraz'ın tıp kitapları istediği ve hedefinin tıp fakültesini kazanmak olduğu belirtildi.

Büyük yankı uyandıran 'sahte doktor' olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ayşe Özkiraz ile ilgili Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamede, Özkiraz hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'Yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

CEZAEVİNDE KİTAP İSTEMİŞ, HEDEFİ TIP FAKÜLTESİ'Nİ KAZANMAK

Cezaevinde bulunan Özkiraz, cezaevi yönetiminden üniversite sınavlarına hazırlık için çeşitli kitaplar ve soru bankası kitapçığı talebinde bulundu. Ailesine de mektup yazan Özkiraz gerçekten tıp fakültesini kazanmak istediğini söyledi.

YORUMLAR (1)
  • ULUBATLI HASAN : Sağlık Bakanlığı bu sahte doktorun hiç ameliyata girmediğini açıklamıştı, hani girmemişti ne olacak şimdi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Taksinin bariyerlere çarpıp su kanalına devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı Taksinin bariyerlere çarpıp su kanalına devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenilen ceza belli oldu Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenilen ceza belli oldu

Ayşe Özkiraz, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ameliyata bile girdiği ortaya çıkan sahte doktor Ayşe Özkiraz, cezaevine girer girmez tıp kitabı isteyerek sınava hazırlanmak istediğini söyledi - Son Dakika


Son Dakika
11:14 Başındaki feste, "Osmanlı'nın torunuyuz" yazan adama Osmalı'nın kurucusu soruldu, verdiği yanıt şaşkınlık yarattı
10:45 Futbolseverlerin hayali gerçek oluyor! Messi, Barcelona'ya dönüş yolunda
10:33 Eylül ayında evlenen Tankurt Manas-Burcu Binici çifti boşanıyor! İhanet iddiaları sonrası ilk açıklama geldi
10:20 Sivas'ta dağ keçisini öldüren ve koruma alanında hayvan avlamaktan suçlanan şahıs, 250 bin lira para cezasına çarptırıldı
10:15 Akşener, İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararını değerlendirdi: Dünün mağduru bugünün vesayetçisi oldu, şimdi sayın İmamoğlu'nun ki de bitmeyecek
10:11 Kocasına "Ukraynalı kadınlara tecavüz ederken prezervatif tak" diyerek iğrenç sözlere imza atan Rus asker eşine uluslararası çapta yakalama kararı
10:04 Ameliyata bile girdiği ortaya çıkan sahte doktor Ayşe Özkiraz, cezaevine girer girmez tıp kitabı isteyerek sınava hazırlanmak istediğini söyledi
09:57 Belçika'da "Yılın futbolcusu" seçilen Türk pasaportlu gol makinesi, Galatasaray'a imza atıyor
09:52 Akşener, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: Ocak ayında yine açlık sınırının altına düşecek, enflasyonla mücadele edilmesi lazım
09:45 Başak Dizer'in "Milan'da bir gece" paylaşımına eşi Kıvanç Tatlıtuğ'dan romantik yorum: Durmadan seni konuşabilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2022 11:26:14. #1.11#
SON DAKİKA: Ameliyata bile girdiği ortaya çıkan sahte doktor Ayşe Özkiraz, cezaevine girer girmez tıp kitabı isteyerek sınava hazırlanmak istediğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement