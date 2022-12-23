Ameliyata bile girdiği ortaya çıkan sahte doktor Ayşe Özkiraz, cezaevine girer girmez tıp kitabı isteyerek sınava hazırlanmak istediğini söyledi

Bakan'a yöneltilen soruyla stüdyo bir anda buz kesti! "Maaşlar da artıyor" demekle yetindi

Büyük yankı uyandıran 'sahte doktor' olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ayşe Özkiraz ile ilgili Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamede, Özkiraz hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'Yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

CEZAEVİNDE KİTAP İSTEMİŞ, HEDEFİ TIP FAKÜLTESİ'Nİ KAZANMAK

Cezaevinde bulunan Özkiraz, cezaevi yönetiminden üniversite sınavlarına hazırlık için çeşitli kitaplar ve soru bankası kitapçığı talebinde bulundu. Ailesine de mektup yazan Özkiraz gerçekten tıp fakültesini kazanmak istediğini söyledi.