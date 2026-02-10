Tekirdağ'da 24.5 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Tekirdağ'da 24.5 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ'da 24.5 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi
10.02.2026 18:05
Bulgaristan plakalı otomobilde gizlenmiş 24.5 kg skunk bulundu, iki şüpheli tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da Bulgaristan plakalı otomobilde, yakıt tüpü içine gizlenmiş 24 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Bulgaristan uyruklu 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Bulgaristan'dan gelecek otomobilde yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği tespit edildi. Türkiye'ye giriş yapan Bulgaristan plakalı otomobil, Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nda durdurulup içindeki Bulgaristan uyruklu Dimitar D. (59) ile Katerina Slaveva D. (53) gözaltına alındı.

Kontrol edilen aracın alt kısmında bulunan 5 yakıt tüpü görüldü. Normalde 2 tüpün bulunması gereken otomobil, polis tarafından oto sanayi sitesine götürülüp araç asansörüyle kaldırıldı. Yerinden sökülüp kesilen tüplerde 24,5 kilo skunk ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dimitar D. ile Katerina Slaveva D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Narkotik Suçlar, Bulgaristan, Tekirdağ, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

17:33
