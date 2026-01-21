Tekirdağ'da 29 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

TEKİRDAĞ'da jandarmanın operasyonunda 29 bin 232 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Süleymapaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde bir eve operasyon gerçekleştirildi. Evde yapılan aramada 29 bin 232 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 8 tabanca fişeği ele geçirildi, F.Ç. gözaltına alındı. F.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber – Kamera: Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ,
