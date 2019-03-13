Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Asayiş

Tekirdağ'da Asayiş

1 saat önce

Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Y.S'yi durdurdu.

Ekipler, şüpheli üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muratlı'da bir kişi üzerinde uyuşturucu bulundu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde devriye görevini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri M.A'yı durdurdu.

Şüpheli üzerinde yapılan aramada bir miktar bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:13 Kaynak: AA

Polis, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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