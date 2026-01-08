Tekirdağ\'da Atık Dökme Olayı: Kamyon Sürücüsü Tespit Edildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çevre yoluna yakın bir noktaya atık bıraktığı tespit edilen kamyon ve sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Muratlı ilçesi Ballıhoca Mahallesi'nde çevre yoluna yakın bir noktada yaşanan çevre kirliliği olayı, vatandaşların tepkisine sebep oldu. İddiaya göre, kimliği başlangıçta belirlenemeyen bir kamyon tarafından bölgeye gelişigüzel şekilde atık bırakıldı. Çevrede yapılan incelemelerde, yol kenarı ve boş araziye çeşitli atıkların döküldüğü tespit edilirken, durumun hem çevre sağlığını tehdit ettiği hem de kötü görüntü oluşturduğu belirtildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olayla ilgili güvenlik güçleri harekete geçti.

İhbarın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme başlatırken, çevrede bulunan güvenlik kameraları detaylı şekilde incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda, atıkları bıraktığı belirlenen 59 plakalı kamyon ve sürücüsünün kimliği tespit edildi. Şüpheli şahıs hakkında adli tutanak tutulduğu öğrenildi.

Zabıta ekipleri de olayla ilgili kendi mevzuatları çerçevesinde işlem gerçekleştirdi. Çevreyi kirleten kişi ya da kişiler hakkında idari yaptırımların uygulanacağı bildirildi.

Yetkililer, çevre kirliliğine kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak; vatandaşlara bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde ilgili birimlere bildirimde bulunmaları çağrısında bulundu.

Diğer taraftan, uygun olmayan alana izinsiz atık dökme anları ise bölgeden geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - TEKİRDAĞ