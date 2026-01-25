Tekirdağ'da Bayrağa Saygı Sürüşü - Son Dakika
Tekirdağ'da Bayrağa Saygı Sürüşü

25.01.2026 15:26
Motosikletliler, YPG yandaşlarının saldırısına tepki için Türk bayrağıyla sürüş gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da motosikletli bir grup, "Bayrağa Saygı Sürüşü" gerçekleştirdi.

Tekirdağ Motosiklet Derneğince (TEMOD) düzenlenen sürüş, sınır hattında terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki amacıyla yapıldı.

Şehir merkezindeki yat limanında toplanan yaklaşık 300 motosikletli, Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle polis eskortu eşliğinde Valilik binası önüne kadar tur attı.

Güzergah boyunca bazı vatandaşlar, motosikletlilere asker selamı vererek destek oldu.

Sürüşün ardından grup, Valilik binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'nda Türk bayrağı açtı.

Saygı duruşunda bulunan katılımcılar, daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Tekirdağ Motosiklet Derneği Başkanı Kadir Yenipazarlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürüşün Türk bayrağına duyulan saygının ve bağlılığın bir göstergesi olduğunu söyledi.

Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde birlik ve beraberlik ruhuyla yola çıktıklarını ifade eden Yenipazarlı, bu etkinliğin vatana ve milli değerlere olan sevdanın bir ifadesi olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

