Tekirdağ'da bir evin bahçesinde 960 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir evin bahçesinde 960 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gazi Osman Paşa Mahallesi'ndeki bir şüphelinin evinin bahçesinde arama yaptı.

Aramada bahçedeki bir çadırda 960 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, yaptığı yazılı açıklamada, polis ekiplerini başarılı çalışmasından dolayı kutlayarak, "Gece gündüz demeden gerek kamu malı gerek insanımızın can ve mal güvenliği için çalışan Emniyet Müdürümüz Harun Özcan'a ve polislerimize çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bizlerin ve Çerkezköylü vatandaşlarımızın da polisimize her zaman yardımcı olmamız gerektiğini unutmayalım inşallah." ifadelerini kullandı.