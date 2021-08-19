Tekirdağ'da bir otomobildeki ilkyardım çantasında uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Olayla ilgili otomobildeki B.S., O.Ö ve Ş.S.Ü. gözaltına alındı.

Otomobildeki aramada ilkyardım çantasında 1 kilogram toz esrar, 10 gram metamfetamin, 2,3 gram bonzai, sigara paketine gizlenmiş 5 gram toz esrar ve başka bir çantada uyuşturucu içmede kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

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