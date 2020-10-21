Tekirdağ'da, cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da, cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi
21.10.2020 12:42
TEKİRDAĞ'da, polis ekiplerince durdurulan araçta, çok sayıda gümrük kaçağı cinsel güç artırıcı hap, sıvı ve jel ile tütün ürünleri ele geçirildi.
TEKİRDAĞ'da, polis ekiplerince durdurulan araçta, çok sayıda gümrük kaçağı cinsel güç artırıcı hap, sıvı ve jel ile tütün ürünleri ele geçirildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde şüphe üzerine aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada; gümrük kaçağı olduğu belirlenen cinsel güç artırıcı 715 hap, 3 sıvı, 680 jel ile belgesiz olarak dağıtımı ve satışı yapıldığı tespit edilen 3 bin 654 bandrollü puro, 250 gram kıyılmış tütün, 8 bin 896 bandrolsüz sigara sarma kağıdı ve 3 bin 500 bandrollü sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında, adli işlem başlatılırken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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