Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Tekirdağ\'da Düzensiz Göçmen Operasyonu
04.02.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Valisi, 114 düzensiz göçmen yakalandığını ve asayiş toplantısında operasyonları açıkladı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, geçen ay kentte 114 düzensiz göçmen yakalandığını bildirdi.

Soytürk, Valilikte düzenlenen asayiş toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda, şehrin huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik alınan tedbirler, mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek süreçte yapılması planlanan çalışmaların ele alındığını söyledi.

Geçen ay il genelinde yapılan uygulamalar ve icra edilen operasyonlarda 226 bin kişinin kontrol edildiğini aktaran Soytürk, "İlimiz genelinde terörle mücadele kapsamında 7 operasyon gerçekleştirilmiş olup bu operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapıldı. 6 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı." dedi.

Soytürk, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 51 operasyon gerçekleştirildiğini ve gözaltına alınan zanlılardan 4'ünün tutuklandığını bildirdi.

Narkotik olayları kapsamında 761 operasyon gerçekleştirildiğini ve gözaltına alınan 883 şüpheliden 86'sının tutuklandığını ifade eden Soytürk, "Çalışmalarda, 4 bin 120 gram uyuşturucu madde ve 5 bin 481 uyuşturucu hap, 2 bin 531 gram esrar, 65 bin 796 sentetik ecza ele geçirildi. 39 milyon makaron, 37 bin 734 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 739 litre kaçak içki ve 273 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. 101 milyon lira vergi kaybı önlendi." diye konuştu.

Soytürk, yasa dışı göç ile mücadele çalışmalarında 10 operasyon gerçekleştirildiğini aktararak, "8 organizatör ve farklı uyruklarda toplamda 114 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, yakalanan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 1948 şahsın sorgusu yapıldı, 366 gemi, tekne kontrolü faaliyeti icra edildi." bilgilerini verdi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Tekirdağ, Asayiş, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı İşte istenen cezalar ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı! İşte istenen cezalar
Kocaelispor, Skriniar’ın cezalandırılması için TFF’ye başvuru yaptı Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı
Katliam gibi kazada kahreden detay Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa... Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...

13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
12:10
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 13:38:34. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.