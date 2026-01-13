Tekirdağ'da Emniyetin Saha Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Tekirdağ'da Emniyetin Saha Çalışmaları Devam Ediyor

13.01.2026 15:11
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve uyuşturucu ile mücadelede kapsamlı saha çalışmaları yapıyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçluyla mücadele muhtevasında vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'nın katılımıyla dün Malkara ilçesi Hacıevhat Mahallesi'nde kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaya İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile Malkara İlçe Emniyet Müdürü de katıldı.

Mahalle genelinde yapılan inceleme ve değerlendirmelerde asayiş olaylarının önlenmesi, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretiyle mücadele ile özellikle çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Emniyet birimleri, mahallede huzuru bozabilecek risk unsurlarına karşı alınan ve alınması planlanan önleyici tedbirler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Saha çalışması sırasında mahalle sakinleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirilerek talep, öneri ve şikayetler dinlendi. Vatandaşların huzur içerisinde bir yaşam sürmesinin temel öncelik olduğu vurgulanırken, asayiş ve narkotik suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Emniyet yetkilileri, suçun oluşmadan önlenmesine yönelik saha odaklı ve erişilebilir bir güvenlik anlayışıyla hareket edildiğini belirtti.

Ziyarette çocuklar ve gençlerle de yakından ilgilenilerek uyuşturucu ve suçtan uzak, toplumsal değerlere bağlı bireyler olarak yetişmelerinin önemine dikkat çekildi. Güvenli bir çevrede yaşamın sağlanması adına ailelerin ve vatandaşların iş birliğinin büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde asayiş ve narkotik suçlarla mücadeleye yönelik çalışmaların mahalle mahalle ve sokak sokak olacak şekilde kesintisiz devam edeceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

