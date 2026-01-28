Tekirdağ'da Fiyat Denetimleri

Tekirdağ'da ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fırın, kasap, lokanta ve zincir marketlerde denetim yaptı.

Ekipler, haksız rekabetin ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla fiyatları not aldı.

Ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol etti.

Tekirdağ Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına, denetimlerdeki ilk hedefin tüketicinin mağdur edilmemesi olduğunu söyledi.

Denetimlerin tüketicinin ekonomik menfaatinin korunması amacıyla yapıldığına dikkati çeken Furtına, "Yılbaşından bu yana fiyat listesi ve etiket denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın fiyatlarla alakalı sorun yaşaması durumunda anında müdahale ediyoruz ve gerekli yasal işlemleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.