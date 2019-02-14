Tekirdağ'da Kablo Hırsızlığı
2 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Zafer Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait telefon kablolarının kesilerek çalınmaya çalışıldığı ihbarını aldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri Ö.K ve M.K'yı suç üstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:25 Kaynak: AA
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