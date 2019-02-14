Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Kablo Hırsızlığı

Tekirdağ'da Kablo Hırsızlığı

2 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Kablo Hırsızlığı, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Zafer Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait telefon kablolarının kesilerek çalınmaya çalışıldığı ihbarını aldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri Ö.K ve M.K'yı suç üstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:25 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Zafer Mahallesi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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