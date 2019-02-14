Tekirdağ'da Kablo Hırsızlığı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Zafer Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait telefon kablolarının kesilerek çalınmaya çalışıldığı ihbarını aldı.



Olay yerine gelen polis ekipleri Ö.K ve M.K'yı suç üstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetinde Kan Donduran Rapor! 32 Porsiyon Pişmemiş Et Sipariş Edilmiş

CHP'nin Adayına "AK Parti'ye Oy Vermem" Diyen Rizeli Teyze, Kararını Değiştirdi

Enerji Devi, Yüksel Enerji Konkordato İlan Etti

THY, "İstanbul Havalimanı'na Ortak Oluyor" İddialarını Yalanladı