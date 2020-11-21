Son dakika... TEKİRDAĞ- Tekirdağ'da kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada baba oğul yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Malkara ilçesinden Şarköy'e kömür götüren Recep G. idaresindeki 22 LZ 377 plakalı kamyon, İçme Suyu Arıtma Tesisleri önünde, Murat Akın'ın (44) kullandığı 37 AG 816 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü Murat ile oğlu Levent Akın (19) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Murat Akın, buradaki müdahalenin ardından Tekirdağ'a sevk edildi.
- Kaynak: AA
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