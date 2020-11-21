Kazada minibüs sürücüsü Murat ile oğlu Levent Akın (19) yaralandı.

Tekirdağ 'ın Şarköy ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika... TEKİRDAĞ- Tekirdağ'da kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada baba oğul yaralandı - Son Dakika

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