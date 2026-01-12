Tekirdağ'da otomobilin direğe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.Y. idaresindeki 59 ZK 340 plakalı otomobil, İnönü Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü S.Y. ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?