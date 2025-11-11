Tekirdağ'da 'Kemal' Müzikal Belgeseli büyük ilgi gördü

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kemal" müzikal belgeseli, sanatçı Pınar Ayhan'ın anlatımıyla Çorlu'da sahnelendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Kemal" müzikal belgeseli, ikinci perdesini Çorlu'da açtı. Çorlu Ünal Baysan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Atatürk'ün yaşamı, mücadelesi ve fikirleri müzikal bir dille sahneye taşındı.

Atatürk sevgisinin ve özleminin anlatıldığı müzikal, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Atatürk'ün 1881'de Selanik'te başlayan yaşamından askeri kariyerine ve kurtuluş mücadelesine uzanan müzikal, izleyicilere özel bir gece yaşattı. İki perde olarak sahnelenen gösteride, Pınar Ayhan ve orkestrası Atatürk'ün sevdiği şarkılara da yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Kemal'i izlemek ve dinlemek bizim için büyük bir onur ve gurur"

Yüceer, "Dün Süleymanpaşa'daydık, bugün Çorlu'dayız. Ne kadar izlesek de bu güzel anlatıma doyamıyoruz. Atatürk sevgisi bitmez, O'nun fikirleri ölmez. Seksen yıl değil, binlerce yıl da geçse, bizim için hiçbir şey değişmez. O'nun açtığı yolda gösterdiği hedefe hiç durmadan hep beraber yürüyeceğiz. Tekirdağ'da, Üç Kemal'in şehrinde Kemal'i izlemek ve dinlemek bizim için büyük bir onur ve gurur. Yüreğinize, aklınıza, yeniden o fikirleri, mücadeleyi, hayatı, kararlılığı, inancı zikrettiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.