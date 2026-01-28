Tekirdağ'da Kırmızı Yosun Yığıntısı - Son Dakika
Tekirdağ'da Kırmızı Yosun Yığıntısı

Tekirdağ\'da Kırmızı Yosun Yığıntısı
28.01.2026 11:20
Kuvvetli lodos nedeniyle Tekirdağ sahilinde kırmızı yosun birikti. Belediye temizlik yapacak.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti.

Kentte iki gündür etkili olan lodosla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda ise kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, yosunların lodosla kıyıda biriktiğini söyledi.

Yosunların sadece kötü koku yaptığını belirten Pehlivanoğlu, "Yosunların kirlilikten kaynaklandığını düşünenler oluyor ama öyle değil. Sert lodos estiği için denizdeki yosunlar kıyıya vurdu. Zamanla kötü koku yayıyor sadece." dedi.

Pehlivanoğlu, kırmızı yosunlarla kaplanan kesimlerin belediye ekiplerince temizleneceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Tekirdağ, Güncel, Çevre, Son Dakika

