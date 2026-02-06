Tekirdağ'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı - Son Dakika
Tekirdağ'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı

Tekirdağ\'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı
06.02.2026 10:20
Tekirdağ'da bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Eski Malkara Caddesi'nde seyir halindeki E.A'nın kullandığı 59 AEA 663 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çıkarak aydınlatma direğine vurdu.

Büyük hasar gören otomobildeki sürücü ile A.M. ile E.Y. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, Tekirdağ, Malkara, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı - Son Dakika

SON DAKİKA: Tekirdağ'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı - Son Dakika
