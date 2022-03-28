Plakaları iptal edilen taksiciler eylem yaptı - Son Dakika
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Plakaları iptal edilen taksiciler eylem yaptı

28.03.2022 16:56

Tekirdağ'da plakaları iptal edilen taksiciler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

Tekirdağ'da plakaları iptal edilen taksiciler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

Çerkezköy ilçesinde taksicilik yapan yaklaşık 40 taksi şoförü, daha önce belediye kararıyla kendilerine verilen plakaların iptal edilmesini protesto amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi binası çevresinde toplanarak slogan attı.

Daha sonra taksici Filtekin Şen, grup adına gazetecilere yaptığı açıklamada taksicilerin aylardır mağdur olduğunu söyledi.

Şen, plakalarının daha önceden belediye kararıyla kendilerine verildiğini ifade ederek, "Belediye tarafından bize verilen plakalar yine belediyenin mahkemeye vermesiyle iptal edildi." dedi.

Davaları iki kere kazanmalarına rağmen haklarını alamadıklarını öne süren Şen, her zaman yasaların üstün olduğunu belirtti.

Hukukun üstünlüğünü baz alarak haklarını istediklerini ifade eden Şen, "Belediye encümen kararıyla yasal yollarla verdiği plakaları geri istiyoruz. Bunun nasıl olması konusunda biz onlara ön ayak olamayız. Biz onlardan çözüm bekliyoruz. Biz devletimize yasalarımıza güveniyoruz. Sayın Kadir Albayrak'tan o vakur duruşunu taksicilerin haklarını vererek göstermesini istiyoruz." diye konuştu.

Taksici Mehmet Şirintaş da Belediye Başkanı Kadir Albayrak'tan 6 ayda üç kere randevu istemelerine rağmen cevap alamadıklarını ileri sürdü.

Mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini ifade eden Şirintaş, "Bize belediye tarafından verilen haklar elimizden alınmaya çalışıyor başka firmalara verilmeye çalışılıyor. Bizden alınan plakalar başkalarına verilmeye çalışılırsa biz hakkımız kimseye yedirmeyiz." diye konuştu.

Taksiciler açıklama sonrası dağıldı.

Plakaları iptal edilen taksiciler eylem yaptı
Plakaları iptal edilen taksiciler eylem yaptı
Plakaları iptal edilen taksiciler eylem yaptı
Plakaları iptal edilen taksiciler eylem yaptı
Plakaları iptal edilen taksiciler eylem yaptı
Plakaları iptal edilen taksiciler eylem yaptı
Plakaları iptal edilen taksiciler eylem yaptı
Plakaları iptal edilen taksiciler eylem yaptı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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