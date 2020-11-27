Çorlu ilçesinde 2 ruhsatsız tüfekle yakalanan kişilerden biri hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği ekipleri, uygulama esnasında bir aracı durdu.
Araçtaki R.A. ve N.P'nin kimlik kontrollerini yapan ekip, araçta suç unsuru olup olmadığını sordu.
R.A, 2 ruhsatsız av tüfeğini ekiplere teslim etti.
Tüfeklerden biri cumhuriyet savcılığına gönderildi. Diğer tüfek hakkında talimatla idari yaptırım uygulanırken mülkiyetinin kamuya geçirilmesine yönelik işlem başlatıldı.
İfadesi alınan N.P. hakkında Çorlu 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Basit yaralama" suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.
Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da ruhsatsız av tüfeğiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika