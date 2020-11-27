Tekirdağ'da ruhsatsız av tüfeğiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İfadesi alınan N.P. hakkında Çorlu 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Basit yaralama" suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

Tüfeklerden biri cumhuriyet savcılığına gönderildi. Diğer tüfek hakkında talimatla idari yaptırım uygulanırken mülkiyetinin kamuya geçirilmesine yönelik işlem başlatıldı.

R.A, 2 ruhsatsız av tüfeğini ekiplere teslim etti.

Araçtaki R.A. ve N.P'nin kimlik kontrollerini yapan ekip, araçta suç unsuru olup olmadığını sordu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği ekipleri, uygulama esnasında bir aracı durdu.

Çorlu ilçesinde 2 ruhsatsız tüfekle yakalanan kişilerden biri hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki ilk kavga Bülent Arınç nedeniyle yaşanmış

Otomobiliyle dilenmeye gelen dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı

Cinsel iktidarsızlığa neden olan istilacı aslan balığı, Doğu Akdeniz kıyılarına kadar geldi