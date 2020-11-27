Tekirdağ'da ruhsatsız av tüfeğiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'da ruhsatsız av tüfeğiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

27.11.2020 10:03
Tekirdağ'da ruhsatsız av tüfeğiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Çorlu ilçesinde 2 ruhsatsız tüfekle yakalanan kişilerden biri hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.

Çorlu ilçesinde 2 ruhsatsız tüfekle yakalanan kişilerden biri hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği ekipleri, uygulama esnasında bir aracı durdu.

Araçtaki R.A. ve N.P'nin kimlik kontrollerini yapan ekip, araçta suç unsuru olup olmadığını sordu.

R.A, 2 ruhsatsız av tüfeğini ekiplere teslim etti.

Tüfeklerden biri cumhuriyet savcılığına gönderildi. Diğer tüfek hakkında talimatla idari yaptırım uygulanırken mülkiyetinin kamuya geçirilmesine yönelik işlem başlatıldı.

İfadesi alınan N.P. hakkında Çorlu 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Basit yaralama" suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Pompalı Tüfek, Şehit, Çorlu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da ruhsatsız av tüfeğiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki ilk kavga Bülent Arınç nedeniyle yaşanmış Otomobiliyle dilenmeye gelen dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı Tamer Karadağlı video çekerken yere kapaklandı Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı Cinsel iktidarsızlığa neden olan istilacı aslan balığı, Doğu Akdeniz kıyılarına kadar geldi Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı seçildi Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı! Oranlar değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa çağrı yapmıştı! İşte 10 soruda Varlık Barışı sisteminin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa çağrı yapmıştı! İşte 10 soruda Varlık Barışı sisteminin detayları         
09:48
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e götürmeyecek Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e götürmeyecek         
09:28
Otobüs şoföründen ilginç korona önlemi: Yasaklı koltuklara 5 litrelik bidon bağladı Otobüs şoföründen ilginç korona önlemi: Yasaklı koltuklara 5 litrelik bidon bağladı         
08:54
Musluktan akan su cayır cayır alev aldı! Şebekeye doğal gaz karıştığı ortaya çıktı Musluktan akan su cayır cayır alev aldı! Şebekeye doğal gaz karıştığı ortaya çıktı         
08:39
Bu köye muhtar dayanmıyor! 20 ayda koltuğa 5 farklı isim oturdu, altıncısı yolda Bu köye muhtar dayanmıyor! 20 ayda koltuğa 5 farklı isim oturdu, altıncısı yolda         
08:14
Sunucu Özlem Yıldız, tedbiri elden bırakmadı: HES kodu olmadan eve almıyorum Sunucu Özlem Yıldız, tedbiri elden bırakmadı: HES kodu olmadan eve almıyorum         
07:33
Trump, Biden'ın başkanlığının onaylanması durumunda Beyaz Saray'ı bırakacağını açıkladı Trump, Biden'ın başkanlığının onaylanması durumunda Beyaz Saray'ı bırakacağını açıkladı         
02:15
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu         
21:56
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor         
19:46
Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi         
19:14
Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı         
15:55
İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü         
15:44
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor         
15:25
Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 10:14:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da ruhsatsız av tüfeğiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei