Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği kapsamında Rumeli İskelesi girişinde aşı istasyonu kuruldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahilde bulunan istasyonda her gün 19.00-23.00 saatleri arasında vatandaşlar randevu gerekmeden aşı olabilecek.
Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşecek olan aşılama uygulaması ağustos ayı boyunca sürecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Rumeli İskelesi'ne aşı istasyonu kuruldu - Son Dakika