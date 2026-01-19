Tekirdağ'da Sanayi Tesislerine Cezalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ'da Sanayi Tesislerine Cezalar

Tekirdağ\'da Sanayi Tesislerine Cezalar
19.01.2026 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da 2025'te hava kirliliği nedeniyle 66 sanayi tesisine 39 milyon lira ceza kesildi.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 2025 yılında kent genelinde hava kirliliğine yönelik denetimlerde 66 sanayi tesisine toplam 39 milyon 118 bin 62 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca tekstil, kimya, deri, döküm ve maden sektörlerinde faaliyet gösteren 183 sanayi tesisinde denetim, 130 tesiste ise emisyon ölçümü gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında çevre mevzuatına aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 56 sanayi tesisine 32 milyon 431 bin 292 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 20 sanayi tesisindeki 25 baca, sürekli emisyon ölçüm sistemleri aracılığıyla online olarak takip edildi. Yapılan kontrollerde bacalarda bulunan filtrelerin çalışır durumda olup olmadığı incelendi.

Çevre izin belgesi bulunmadığı belirlenen 10 sanayi işletmesine ise 6 milyon 686 bin 770 lira idari para cezası kesildi.

Söz konusu işletmelerin faaliyetleri durduruldu.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Hava Kirliliği, Hava Kirliliği, Tekirdağ, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Sanayi Tesislerine Cezalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Esra Erol’un şeriat sözlerine Hüda Par’dan sert tepki Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

14:11
Hiç acımadılar Dev finali gölgede bırakan görüntü
Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 14:29:05. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Sanayi Tesislerine Cezalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.