Tekirdağ\'da Sis Etkili

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde sis hayatı olumsuz etkiledi.
İlçelerin yüksek kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.
Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin yüksek kesimlerde gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
