Tekirdağ'da Trafik Güvenliği Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ'da Trafik Güvenliği Toplantısı

Tekirdağ\'da Trafik Güvenliği Toplantısı
27.01.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Soytürk başkanlığında yapılan toplantıda, trafik güvenliği strateji belgesi hedefleri değerlendirildi.

Tekirdağ'da trafik güvenliği eylem planı toplantısı yapıldı.

Vali Recep Soytürk başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Kamil Kıspet ve Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İl Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile ilgili paydaş kurumlara bilgilendirme yapılarak, kurumların sorumlu olduğu performans göstergeleri maddeleri detaylı olarak incelendi.

Ardından 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi 2025 yılı hedef verileri ve sonuçları değerlendirildi.

Daha sonra kentin performans göstergeleri bilgilendirme sunumları yapıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Trafik Güvenliği Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Amedsporlu Dia Saba’ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı Amedsporlu Dia Saba'ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı
Savaşta iki kez yaralandı, gözlerini kaybetti Savaşta iki kez yaralandı, gözlerini kaybetti
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Görüntü Türkiye’den Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu
İzmir’de 3 polisin şehit olduğu saldırının sanıkları hakkındaki iddianame kabul edildi İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırının sanıkları hakkındaki iddianame kabul edildi

11:56
Galatasaraylılar müjde Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi
Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
10:52
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 12:05:04. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Trafik Güvenliği Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.