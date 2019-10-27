Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü

Kazada otomobil sürücüsü Buldağ hayatını kaybetti. Buldağ'ın cenazesi Muratlı Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Aşağısevindikli Mahallesi kavşağında, H.G. idaresindeki 59 AB 952 plakalı tır yan yoldan kavşağa girmek isteyen Mehmet Buldağ (59) idaresindeki 59 NF 956 plakalı otomobile çarptı.

Tekirdağ 'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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