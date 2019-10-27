Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü

1 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aşağısevindikli Mahallesi kavşağında, H.G. idaresindeki 59 AB 952 plakalı tır yan yoldan kavşağa girmek isteyen Mehmet Buldağ (59) idaresindeki 59 NF 956 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Buldağ hayatını kaybetti. Buldağ'ın cenazesi Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan tır sürücüsü H.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Muratlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:52 Kaynak: AA
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