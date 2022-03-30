Tekirdağ'da üniversiteli gençler konserde buluştu - Son Dakika
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Tekirdağ'da üniversiteli gençler konserde buluştu

30.03.2022 10:18
Tekirdağ'da üniversiteli gençler konserde buluştu

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Müzik Topluluğu, üniversite öğrencilerine yönelik konser verdi.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Müzik Topluluğu, üniversite öğrencilerine yönelik konser verdi.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi, Namık Kemal Üniversitesi öğrencilerine gün boyu sunduğu birçok hizmetin yanı sıra, düzenlediği organizasyonlar ile de katkı sağlamaya devam ediyor.

Öğrencilerin sınavlar öncesinde enerjisini yükseltmek ve müziğe ilgi duyan öğrencileri kaynaştırmak üzere Namık Kemal Üniversitesi Müzik Topluluğu organizasyonunda bir araya gelen öğrenciler, müziğin birleştirici gücüyle doyasıya eğlendi.

Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ve yaklaşık 2 saat süren konserde buluşan öğrenciler, topluluğun seslendirdiği eserler ve kendi bireysel performansları ile eğlendi.

Topluluk üyeleri katkılarından dolayı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e teşekkür etti.

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Namık Kemal Üniversitesi, Üniversite, Konser, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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