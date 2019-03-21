Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu kullandığı ve sattığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.


İlçede belirlenen adrese yapılan operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan S.B. ve E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:27 Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel
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